ويليامز تفتح في طبرق ملفات “الحرب والانقسام”

التقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية سيتفاني ويليامز، اليوم الأحد، عددا من أعضاء مجلس النواب في مقر المجلس بمدينة طبرق.

وناقش المجتمعون أبرز المستجدات الحاصلة في البلاد سياسيا وأمنيا واقتصاديا، بينما تحدثت ويليامز عن إمكانية أن يلعب مجلس النواب دورا مهما في إنهاء الأزمة.

وتناول اللقاء الحرب على طرابلس والانقسام داخل مجلس النواب، ووضع المصرفين المركزيين، كما لم يخلُ اللقاء من توجيه بعض النواب انتقادات للبعثة الأممية.

وتأتي الزيارة لتثبيت دور البعثة في المنطقة الشرقية بعد افتتاح مقرها في بنغازي الذي انطلقت من خلاله ويليامز إلى عدة مناطق منها درنة وشحات والبيضاء وآخرها طبرق للبحث عن حل جذري ينهي معاناة الليبيين وأزماتهم المتفاقمة.

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