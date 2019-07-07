في انتهاك لحظر السلاح.. وصول شحنة طائرات تركية إلى طرابلس

طرابلس-العنوان

وصلت إلى مطار معيتيقة اليوم الأحد طائرة شحن أوكرانية تحمل شحنة عاجلة جديدة من الطائرات المسلحة المسيرة التركية، وذلك وفقًا لما تناوله موقع أحوال التركي.

وتعتبر هذه الشحنة القادمة من تركيا انتهاكاً صريحًا من قبل حكومة أردوغان، حيث تخضع ليبيا لحظر الأسلحة منذ 2011 الذي أقره مجلس الأمن الدولي بالقرارين 1970 – 1973.

ونقل الموقع عن مصادر من داخل مطار معيتيقة وصول شحنة الطائرات الجديدة.

وجاءت الشحنة الجديدة بعد أن التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة برئيس حكومة الوفاق فائز سراج في إسطنبول، حيث سافر الأخير إلى تركيا لطلب مزيد من الدعم العسكري لحكومته لتعويض النقص، خاصة بعد أن أسقطت طائرات سلاح الجو بالقوات المسلحة، عدة مرات طائرات تركية بدون طيار في طرابلس.

كما استطاع سلاح الجو كذلك من تدمير غرفة التحكم الرئيسة لتلك الطائرات.

وتضم الشحنة 8 طائرات أخرى من طراز بيرقدار بحسب ما ذكره تقرير لموقع “أفريكا انتلجنس” المقرب من الاستخبارات الأوروبية قبل يومين.

ودعا مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الدول الأعضاء بالاحترام الكامل للحظر على الأسلحة الذي فرض العام 2011 وتعرض لانتهاكات عدة في الأشهر الأخيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية