أكد عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، أن نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز تحدثت مع مسؤولي البلدية عن جوانب خدمية تحتاج إلى تطوير مثل القطاع الصحي في المدينة.

وأضاف، في تصريحات صحفية له، أن” المسؤولين حاولوا تصحيح بعض الأفكار وتوضيح حقيقة القتال الذي دار في المدينة بين الجيش وعناصر ما يسمى بمجلس شورى مجاهدي درنة”.

وأكمل، أن “المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والعمل المشترك بين بلدية درنة والبعثة الأممية للدعم في ليبيا في جوانب عدة على رأسها الجانب الخدمي في المدنية سعياً لتطوير عدة قطاعات تحتاج إلى إعادة هيكلة وتطوير”.

The post عميد درنة: صححنا لـ”ويليامز” بعض الأفكار المغلوطة حول الجيش appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية