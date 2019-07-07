الرئاسي ومجلس الدولة يبحثان الحفاظ على السلم الأهلي في مرزق

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، اليوم الأحد، بالنائب الأول لمجلس الدولة محمد بقي، وعدد من أعضاء المجلس عن المنطقة الجنوبية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء تناول الأوضاع الأمنية في مدينة مرزق، والتواصل مع الأطراف كافة للمحافظة على السلم الأهلي في المدينة.

واستعرض اللقاء، الحلول الممكنة لعودة الحياة إلى مدينة مرزق، وخلق مساحات للتعايش بين المكونات في المدينة، خاصة بعد الهجوم المسلح الذي تعرضت له في الفترة الماضية كما بحث اللقاء، العراقيل التي تحول دون تشغيل محطة أوباري الغازية للكهرباء، وضرورة قيام الشركة العامة للكهرباء بدورها لتشغيل المحطة في أقرب وقت ممكن، لحل مشكلة تذبذب التيار الكهربائي في المنطقة الجنوبية.

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