حريق كبير في مدينة غدامس الأثرية (صور وفيديو)

حريق كبير يندلع بالجهة الغربية من مدينة غدامس الأثرية والأهالي يحاولون إخماده بأبسط الإمكانيات
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قناة 218 الليبية
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