الدينار يتماسك أمام العملات الأجنبية

أغلقت السوق السوداء للعملات الأجنبية في مدينتي طرابلس وزليتن اليوم الأحد، على استقرار أسعار الدولار والذهب وارتفاع طفيف لليورو مقابل الدينار.

وتداول التجار الدولار بـ4.460 دينارا ليحافظ على استقراره لليوم الثاني على التوالي، أما اليورو فقد سجل مكسبا طفيفا أمام الدينار ليتم تداوله عند 5.020 دينارا.

ولم يؤثر ارتفاع اليورو على سعر غرام الذهب كسر عيار 18، وظل مستقرا عند 149 دينارا للغرام.

وتواصل استقرار العملات الأجنبية على مستوى الجنيه المصري والدينار التونسي وحوالة الليرة التركية، حيث تم بيع الجنيه المصري بربع دينار على الحدود الليبية المصرية وسوق المشير، أما الدينار التونسي فقد تم تداوله في راس جدير بـ1.530 دينار ليبي.

أما على صعيد أسعار حوالة الليرة التركية فقد بلغت قيمتها مع إغلاق سوق المشير في طرابلس 0.790 قرش.

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