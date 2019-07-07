ضبط عدد من المطلوبين ببنغازي

قامت مديرية أمن بنغازي، بجولة جابت معسكر تدريب الدعم براس المنقار، وكورنيش الصابري، والمحكمة، والميناء، وحديقة ثلاثة وعشرين يونيو، ضبطوا خمسة أشخاص من المطلوبين ومتعاطي المواد المخدرة .

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