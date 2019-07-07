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ضبط عدد من المطلوبين ببنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

قامت مديرية أمن بنغازي، بجولة جابت معسكر تدريب الدعم براس المنقار، وكورنيش الصابري، والمحكمة، والميناء، وحديقة ثلاثة وعشرين يونيو، ضبطوا خمسة أشخاص من المطلوبين ومتعاطي المواد المخدرة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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