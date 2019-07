أعلنت الشق المدني من قاعدة معيتيقة الجوية عن إيقاف الملاحة الجوية من وإلى المطار وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة .

وأكدت الإدارة، أن ” سبب إيقاف الرحلات هو سقوط قذائف مجهولة المصدر داخل أرض القاعدة”.

The post مطار معيتيقة يعلن إيقاف الرحلات الجوية حتى إشعار أخر بعد سقوط صواريخ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية