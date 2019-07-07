الأزمة الليبية تجمع السراج ورئيس جنوب أفريقيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، الأحد، بعاصمة النيجر نيامي، تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفق مكتب السراج الإعلامي، فقد تناول اللقاء الذي جاء على هامش اجتماعات مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، الأحداث الدائرة في ليبيا، خاصة الاشتباكات المسلحة في ضواحي طرابلس.

وجدد السراج رفضه لما أسماه بـ”الاعتداء على طرابلس”، مؤكدا مواصلة الجهود لمنع الجيش الوطني من دخول العاصمة.

وبحسب المكتب الإعلامي، فقد قال رئيس جنوب أفريقيا إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، داعيا إلى التخلي عن السلاح والانطلاق في الحوار والمصالحة.

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