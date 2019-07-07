“أمن بنغازي” يضبط منفذي عمليات سطو مسلح

ألقى العاملون في قسم التحريات العامة التابع لمديرية أمن بنغازي القبض على خمسة أشخاص نفذوا عمليات سطو مسلح.

وقالت المديرية بصفحتها في “فيسبوك”، الأحد، إن معلومات وردت إلى قسم التحريات تفيد بوجود أشخاص يستقلون مركبة نوع “هونداي افانتي” يقومون بعمليات سطو مسلح.

وأضافت أنه تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ نجح في تحديد مكان مرتكبي عمليات السطو بحي قطر خلف منتجع لاقونا، وتم استهداف المركبة وضبط خمسة أشخاص كانوا بداخلها.

وذكرت المديرية أنه وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب اليهم من تهم وأحيل المحضر الى النيابة العامة، فيما ضبط بحوزتهم سلاحان أبيضان، وسلاح ناري نوع خرطوش، و3 هواتف نقالة، وجوازا سفر، وبعض المسروقات كانت مخبأة في منزل أحدهم وهي بعض الأواني وأسلاك كهربائية محروقة، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

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