ماذا طلب أعضاء بلدية طبرق من ستيفاني ويليامز

طبرق-العنوان

طالبت بلدية طبرق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأحد بدعم عاجل في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي والضغط على السلطات لتوفير السيولة، بحسب ما أورده إعلام البعثة الأممية.

وجاء هذا الطلب خلال لقاء نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز بأعضاء المجلس البلدي في طبرق.

وعبّرت وليامز عن حرص البعثة على دعم المواطنين في الجوانب الإغاثية والتنموية.

والتقت ويليامز، اليوم الأحد، ضمن جولة تقوم بها في شرق ليبيا، بمجموعة من أعضاء مجلس النواب في مقر مجلس النواب في طبرق.

وأكدت ويليامز اهتمام قيادة البعثة باستمرار التواصل مع كافة الأطراف في ليبيا والعمل مع الجميع من أجل معالجة أوجه الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

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