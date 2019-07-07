وفد من السفارة المغربية يزور مركز إيواء تاجوراء

قام وفد من السفارة المغربية اليوم الاحد بزيارة لمركز ايواء تاجوراء الذي تعرض لقصف خلال الأيام الماضية.

وبين المكتب الإعلامي لفرع الجهاز أن وفد السفارة اطلع على آثار القصف الجوي الذي تعرض له المركز الذي رح ضحيته عدد من المهاجرين المغاربة.

وبين المركز أن الصحافة المغربية نشرت صور لأحد ضحايا القصف الجوي على مركز تاجوراء للمهاجرين هو محمد شيهاب مواليد 1995 مغربي الجنسية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح الجهاز أنه لأسباب إنسانية امتنع عن نشر صور الضحايا ولكن بعد نشر الإعلام المغربي للخبر والصورة قام الجهاز بنشرها أيضا.

وأدى قصف جوي استهدف مركزا للمهاجرين في تاجوراء إلى مقتل وإصابة العشرات ويتبادل الجيش الوطني وحكومة الوفاق الاتهامات بالمسؤولية عن الحادث الذي أثار ردود فعل مستنكرة ومطالبات بتحقيقات جادة للكشف عن المتورطين فيه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

