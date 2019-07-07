بدء أعمال ترميم منارة بنغازي

بدأت بلدية بنغازي بأعمال صيانة وترميم منارة بنغازي أحد أبرز معالم المدينة، بعد تضرر أجزاء منها نتيجة العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة الفترة الماضية.

وقالت بلدية بنغازي في إدراج على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن أعمال الصيانة والترميم، ستكون وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة في ترميم المباني التاريخية وذلك حفاظا على الهوية التاريخية للمدينة ، تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية، ويعد ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

كما تواصل البلدية بوضع العوارض الإسمنتية في الطرق والأراضي الفضاء واستبدال المتهالكة بجديدة ، بالتعاون مع الدفاع المدني، كما تستمر حملة أعمال النظافة وذلك حفاظا على الطرق والساحات والأماكن العامة من رمي المخلفات وتكدس القمامة.

هذا وأعلنت بلدية بنغازي بأنها ستشرع في إزالة كل العوائق بالقطعيات الواقعة في الطريق الدائري الرابع شارع العراق حتى مفترق شارع لبنان بمنطقة حي السلام، والعوائق الواقعة في مسار امتداد شارع الكويت وصولا إلى الدائري الخامس ، والعوائق الواقعة بالقرب من مفترق شارع القيروان و صولا إلى العوائق المحاذية للطريق الرئيسي بمنطقة طابلينو.

وأكدت أن هذه المخالفات التي تعيق حركة سير العمل بالمناطق المذكورة وتؤخر عجلة العمل فإنها تؤكد بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كل هذه المخالفات التي تؤثر بشكل مباشر على سرعة إنجاز العمل.

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