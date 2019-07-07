الاتحاد الأوروبي يقر خمسة برامج جديدة متعلقة بالهجرة في شمال إفريقيا

أعلنت المفوضية الأوروبية موافقتها على منح خمسة برامج جديدة متعلقة بالهجرة في شمال إفريقيا بقيمة إجمالية قدرها 61.5 مليون يورو.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان لها أن هذه البرامج الجديدة المعتمدة في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني الطارئ للتنمية في أفريقيا ستعزز الأعمال الجارية لحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين المستضعفين في شمال إفريقيا وخاصة في ليبيا، وتحسين الظروف المعيشية لليبيين وقدرتهم على الصمود، فضلاً عن تعزيز الفرص الاقتصادية وإدارة العمالة المهاجرة والتنقل في بلدان شمال إفريقيا.

وأكد مفوض مفاوضات الجوار والتوسع، يوهانس هان: “أن أحداث مقتل المهاجرين الليلة الماضية تذكير قوي بضرورة متابعة جهود الاتحاد الأوروبي لحمايتهم ووضع حد نهائي لنظام الاعتقال الليبي”.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه يواصل الضغط من أجل الإغلاق النهائي لمراكز الاحتجاز ويعمل على توفير المساعدة والحماية للأشخاص المحتاجين، مضيفًا أنه في إطار فريق العمل المشترك بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المعني بليبيا، يجري دعم المهاجرين المستضعفين في العودة الطوعية وإعادة الاندماج في بلدانهم الأصل واللاجئين وطالبي اللجوء الذين سيتم إجلاؤهم خارج ليبيا بغرض إعادة توطينهم.

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