رئيس الحكومة الموقتة يفتتح المقر الجديد لبلدية بنغازي

افتتح رئيس الوزراء بالحكومة الموقتة عبدالله الثني، صباح اليوم، مقر ديوان بلدية بنغازي الجديد منطقة بوعطني طريق المطار.

حضر الافتتاح رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، وأعضاء المجلس التسييري للبلدية، فضلا عن وزيري الحكم المحلي والتعليم بالحكومة الموقتة ونواب البرلمان عن المدينة، ومدير الأمن ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

ووفق بيان لمجلس الوزراء اليوم، تخلل حفل الافتتاح عرض عن الأعمال التي تقوم بها لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وأعمال صيانة مبنى البلدية وديوان مجلس الوزراء، والذي يشرف عليه مكتب المشروعات بالبلدية.

رئيس الوزراء بالحكومة الموقتة عبدالله الثني، يفتتح مقر ديوان بلدية بنغازي الجديد, 7 يوليو 2019, (الحكومة الموقتة)

مقر ديوان بلدية بنغازي

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