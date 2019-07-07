صحة بني وليد تسير قافلة طبية الى منطقة تنيناي

قام صباح اليوم فريق طبي بزيارة الى مركز تنيناي الصحي الذي يبعد 70 كيلو مترا عن مدينة بني وليد وذلك للكشف على الأهالي بالمنطقة في عدة مجالات كالعظام والجراحة والباطنية والنساء والولادة حيث اجريت بعض العمليات الصغرة وعمليات خثان بعيادة الجراحة.

وتم خلال هذه الحملة الكشف 144مريض بمنطقة تينيناي من الأهالي وستكون منطقة قرارة القطف من ضمن خطة برنامج القوافل الطبية حسب تصريح مشرف القوافل الطبية أ.هشام بن زغبان لمراسل لبوابة افريقيا الاخبارية ببني وليد في خطوة لتخفيف معاناة الأهالي بالمناطق النائية.

ورحب اهالي تنيناي بالفريق الطبي وشكروهم علي هذه اللفتة مطالبين بتوفير طبيب مقيم بالمركز الصحي تنيناي نظرا لبعد المسافة عن منطقة بني وليد..