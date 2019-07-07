تعليم الوفاق تتابع سير الامتحانات بمدارس عين زارة

قام وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام التابعة لحكومة الوفاق عادل جمعة، اليوم الأحد، بجولة ميدانية لعدد من لجان الامتحانات بالمدارس التابعة لمراقبة التعليم ببلدية عين زارة، لتفقد سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة سنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2018-2019م.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الجولة شملت مدارس (رجب النائب للتعليم الأساسي – الازدهار الثانوية – الحي الجامعي – منارة التوفيق للتعليم الأساسي)، حيث اطلع الوكيل عن كثب على سير الامتحانات بهذه المدارس والتقى خلالها برؤساء لجان الامتحانات و المراقبين والملاحظين.

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