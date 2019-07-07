«تسييري طبرق» يسلم وليامز مذكرة متكاملة عن احتياجات البلدية

قال مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق، صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» إن المجلس التسييري للبلدية قدم لنائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز مذكرة متكاملة عن احتياجات البلدية.

ووصلت وليامز اليوم الأحد إلى مدينة طبرق وعقدت اجتماعا ظهر اليوم مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية جرى خلاله مناقشة سبل تقديم الدعم للبلدية في كافة المجالات والمشاكل التي تعترضها في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والبنية التحتية.

وأضاف فؤاد أن اجتماع المجلس التسييري للبلدية مع وليامز «كان مثمرا وتم تقديم مذكرة كاملة عن بلدية طبرق من حيث المساحة والعدد السكاني والخدمات والمشاريع التي تحتاج للدعم بحضور مدير مكتب مشروعات بلدية طبرق المهندس ناصر شرح البال».

وتجري وليامز في طبرق اليوم لقاءات مع مسؤولين وبرلمانيين وممثلين للمجتمع المدني خلال زيارة إلى شرق البلاد والتقت في وقت سابق أمس السبت مع عميد بلدية درنة المستشار عبدالمنعم الغيثي في مقر الهلال الأحمر بالمدينة.