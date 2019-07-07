في رده على رئيس الوطنية للنفط.. الحضيري: إدارتكم عجزت في إيجاد حلول للشركات النفطية

علق الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري، على ما اسماها بـ”ترهات” رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بشأن تعرض المؤسسة لحملة دعائية تهدف إلى عرقلة عملها.

وقال الحضيري في ورقة خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، “قرأت رسالة موجهة من راس المؤسسة الوطنية للنفط الحالى والموجهة للشركات النفطية والجهات التابعه لها والمؤرخة 25/6/2019 اشارة رقم 2690, مدعياً أن المؤسسة تواجه حملة شرسة ومنظمه ضد وحدتها والدعوة لتقسيمها، مما قد يعوق تحقيق المستهدفات باعتباره مصدر قوت الليبيين ونحن نقول؛- إن إدارتكم عجزت في إيجاد أي حلول عملية للشركات النفطية ومشاريعها، بل قمتم بالزج بالمؤسسة في الشؤون السياسية بدلا من الإبقاء عليها مؤسسة ذات طابع فني وتجاري والتي كانت تعد من أكبر 20 مؤسسة نفطية في العالم، ونتيجة لتهوركم وإخفاقاتكم لا زلنا نتابع الاتهامات المتبادلة بينكم وبين الأجهزة السيادية مثل ديوان المحاسبة الذي فضحكم في تقريره للعام 2017 ونتوقع أن ينتهج نفس النهج في تقريره للعام 2018 ونستغرب تأخر إصداره, وكذلك الرقابة الإدارية في قضايا رئيسية وجوهرية أدى لعدم طمأنينة تلك الأجهزة في توفير الميزانية واعتماد المشروعات، ناهيك على الشكاوى المتكررة من اتحادات عمال النفط في مختلف الشركات النفطية، وآخرها الوقفات الاحتجاجية في المجمع الصناعي مليثه، وحقل ابو الطفل على سبيل المثال لا الحصر، البون الواسع بين المؤسسة والشركات النفطية وضعف المتابعة نتيجة انعدام الخبرة لقيادات المؤسسة في المستويات الفنية والإدارية والمالية، الشكوك اللامتناهية في عمليات التسويق الدولي من خلال التعامل مع شركات سمسرة مشكوك في قدرتها مما أدى إلى فقدان أسواق تقليدية للنفط الليبي، ودخول شركات قزمية مؤخرا لأسباب سياسية وحزبية، المصاريف المبالغ فيها في المهام الرسمية والتدريب وبلا مبرر، سوء العلاقة مع الشركاء التقليدين للمؤسسة مما أدى إلى عزوف الشركات النفطية أصحاب اتفاقيات، ازدياد حجم الالتزامات المالية على الشركات النفطية دون نتائج موضوعية وواقعية، التسيب في متابعة إدارات الشركات النفطية حيث تدار بعضها من خلال (الريموت كنترول وعن بعد) كما هو حاصل بشركة زلاف ،،، وإبعاد المخلصين والانقياء فيما يخص إدارة هذه الشركة على سبيل المثال، عدم الاهتمام بحل مشاكل شركات التصنيع ومنها راس لانوف والمصفاة مما سبب في عدم البدء في تشغيل هذه المصفاة منذ 2013 وبالتالي عدم توفر أي منتجات نفطية الأمر الذي يسبب في انفاق الملايين من الدولارات لأجل استيراد المشتقات النفطية من الخارج مع العلم ان مصفات راس لانوف قادرة على ذلك وبسهوله لتغطيه 50% من احتياجات السوق المحلي، معاناة العاملين بقطاع النفط وعدم حل مشاكلهم بالحقول والموانئ النفطيه سواء في المواصلات والإقامة والاعاشه وبيئة العمل الأمن، عدم الاهتمام باستكمال حقل الفارغ للغاز التابع لشركة الواحة والقادر على توفير كميات كبيرة من الغاز، عدم تقيد بعض الشركات بلائحة العقود الاداريةً والتطاول على القانون المالى للدولة، انهيار شبكة الأنابيب في معظم الشركات النفطيه الرئيسيه ومنها الواحة على سبيل المثال، انهيار شبكة الطاقة الكهربائية بقطاع النفط نتيجة عدم الاهتمام باصلاح الشبكات وحرق كميات كبيرة من الغاز الذي يمكن ان يوفر الكهرباء اللازمة لكل حقل، ضرورة العودة إلى هيكلية المؤسسه الوطنية للنفط السابقة كمؤسسة قابضة وقبل 2006 ليتم ضبط الإدارات ومتابعة الشركات بشكل صارم ودقيق وبأقل عدد ممكن من الخبراء والفنيين ذوي الكفاءه ، لكي تبقى واحدة وموحده، توريط المؤسسة بإنشاء مكتب لها بهيوستن بالمخالفة للقانون وبلا مبرر اقتصادي او فني، بل لأسباب انتهازية سياسيه لتمرير صفقات تبث فشلها، كما أن توحيد المؤسسة الذي تدعونه زورا، أنتم أول من ضرب به عرض الحائط بتوجهاتكم القبليه والجهوية وتعتبرونه مجرد تقاسم للغنائم، بمنح الوطائف لمن لا يستحق ،،،، بل عدم تمكين الاكفاء من القدرات الإدارية المتخصصة على ادارة تلك المؤسسات بنزاهة وتجرد، وبما تملية المصلحة العامة، سواء تلك في الشركات المنتجة أو التصنيع أو الخدمات نفطية) وهذا لم نراه منكم ،،، وسنستمر في كشف الحقائق طال الزمن او قصر”، وذلك بحسب تعبيره.

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