انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل في بني وليد

انطلقت بمدارس مدينة بني وليد، اليوم الأحد، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (2018- 2019)، لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وقال مدير التواصل والإعلام بمراقبة التعليم في بني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط» إن اليوم الأول للامتحانات سار وفق الخطة المعمول بها ضمن الجدول الزمني المقرر من وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني.

وأوضح صالح أن الامتحانات تستهدف طلاب الصف السادس والسابع والثامن لمرحلة التعليم الأساسي، والصف الأول والثاني لمرحلة التعليم الثانوي، مشيرا إلى أن عدد الطلبة الذين تقدموا لأداء الامتحانات 8561 طالبا وطالبة من كافة الصفوف.

وذكر مدير التواصل والإعلام بمراقبة التعليم بني وليد أن الامتحانات بدأت اليوم وسط «أجواء إيجابية ولم تُسجل أي عوائق أو مشاكل أمام الطلبة».