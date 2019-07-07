حملة تطعيم للأطفال حديثي الولادة في سبها بعد توفير الجرعات

يواصل مركز الرعاية الصحية الأولية في سبها، هذه الأيام، حملة لتطعيم الأطفال حديثي الولادة بعد توفير الجراعات اللازمة لهم بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بحسب ما أكده مدير المركز علي المهدي.

وقال المهدي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن مركز الرعاية الصحية باشر في تطيعم الأطفال حديثي الولادة ضد «الدرن» و«شلل الأطفال» و«اللالتهاب الكبدي الوبائي»، مشيرا إلى أن الجرعات المخصصة لهم «تم توفيرها من مناطق أخرى بالتنسيق مع المركز الوطني»

وأضاف المهدي أن مركز لارعاية الصحية الأولية في سبها يواجه عدة مشاكل تتمثل في صعوبة حفظ التطعيمات ونقلها مع الحفاظ على دجات الحرارة المحددة بسبب انقطاع الكهرباء المستمر وعدم استقرار التيار من الشبكة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية التي ترتفع فيها درجات الحرارة هذه الأيام.

وأشار إلى أنهم يلجأون لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية عند انقطاع التيار لساعات وتذبذب التيار من الشبكة العامة والذي عادة ما يؤدي إلى تعطيل الثلاجات المخصصة لحفظ التطعيمات، إضافة إلى عدم توفر وسيلة نقل مناسبة للتطعيمات ما يضطرهم للقيام بتوزيعها على المراكز والمرافق الصحية عبر «حوافظ موقتة».

ونوه المهدي إلى أن «هناك إنعدام فى أصناف كثيرة جدا من التطعيمات منذ بداية العام الجاري لكن هناك هناك محاولات لتوفير جزء منها»، موضحا أن السبب «يرجع إلى الإجرات التي يتم تعطيلها فى مصرف ليبيا المركزي لتوريد التطعيمات».

من جهة أخرى، حذر طبيب الأطفال أحمد حلمي من تأخر التطعيمات للأطفال حديث الولادة، والتي قد تعرضهم للإصابة بعة أمراض مثل الدرن والالتهاب الكبدي البائي وشلل الأطفال، وهو ما يتطلب فترة علاج مطولة قد تصل لمدة عام، مشددا على ضرورة تطيعم الأطفال فى الوقت المحدد وخاصة في اليوم الثالث بعد الولادة.