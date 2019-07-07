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الجيش الليبي يرصد هوائيات فوق مباني طرابلس

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، يوم الأحد، أن القوات الليبية رصدت هوائيات فوق المباني العامة والخاصة في طرابلس، وطالب أصحاب المباني بإزالة هذه الهوائيات وإلا ستكون هدفاً للقوات الجوية.

موسكو — سبوتنيك. وقال المسماري مؤتمر صحفي: “الجيش الليبي يرصد هوائيات فوق المباني العامة والخاصة في طرابلس وستكون هدفاً لقواتنا الجوية”.

وأضاف الناطق:

الجيش الليبي يطالب أصحاب المباني بإزالة هذه الهوائيات وإلا ستكون هدفاً قواتنا الجوية.

وأكد المسماري أن تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول) موجوداً في ليبيا، ويقوم باستغال العمليات العسكرية في طرابلس لشن عملياته في أماكن أخرى.

في سياق متصل، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الأحد، تدمير ثلاثة دبابات عسكرية تابعة لقوات لحكومة خلال مواجهات اندلعت منذ فجر اليوم بين الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه إن “قوات الجيش الليبي تدمر3 دبابات للعصابات الإرهابية في محور وادي الربيع ومثلت فاطمة الزهراء في منطقة خلة الفرجان جنوب طرابلس”.

وأعلن الجيش الليبي صد هجوم لقوات حكومة الوفاق الوطني، يوم الأحد، بمنطقة الأحياء البرية جنوب طرابلس.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • فى محاور القتال تجد الخوان كالجرذان كل يوم ينفق منهم العديد من كلاب النار يعودوا الى ميس راطة الداعرة التركية مدينة الخيانة والعمالة لكلاب بنى صهيون فى تركيا وقطر المعادين للجيوش الوطنية العربية وفى النهاية سينتصر الجيش الوطنى على المجرمين الاشرار كلاب النار المصاربت ومرشدهم الحيوان صوان الذى يبث سموم الارهاب وخزعبلات المجرم سيد قطب والعميل للانجليز حسن البنا عليهم لعنة الله والناس اجمعين قولوا امين ايها الليبيين الطيبين..امين

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  • l’anttena و جمعها le anttene طبعا الهوائيات متعددة منها لشبكة الاتصالات و منها لشبكة النت و منها للاجهزة المرئية لكن اللي تقصدهم يا سيادة اللواء ما فيش منهم في المناطق السكنية و ان كنت تبحث عن ذريعة لضرب المدنيين ف قد وجدتها

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