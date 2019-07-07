تفاصيل لقاء السراج مع الرئيس التشادي في نيامي

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، على هامش القمة الأفريقية في نيامي عاصمة النيجر، مع الرئيس التشادي ادريس دبي، لبحث الأوضاع في ليبيا وملف التنسيق بين البلدين لضمان أمن الحدود المشتركة.

وجدد السراج، خلال اللقاء التأكيد على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في دعم السلم والأمن في ليبيا وقدرتها على لعب دور إيجابي لإنهاء الصراع الدائر، وقدم توضيحا للمبادرة التي طرحها في يونيو الماضي والتي تفضي لانتخابات عامة يتفق حولها الليبيون.

من جانبه أكد الرئيس التشادي، حرص بلاده على استقرار ليبيا، وأهمية أن يساهم الاتحاد الأفريقي في وقف الحرب وتحقيق السلام، فالأحداث الراهنة في ليبيا تؤثر سلباً على جيرانها وعلى القارة كلها، مؤكداً على إدانته لاستخدام المرتزقة في الصراع الدائر والتدخلات السلبية لبعض الدول والتي ساهمت من إطالة أمد الأزمة الراهنة.

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