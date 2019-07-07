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تفاصيل لقاء السراج مع الرئيس التشادي في نيامي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، على هامش القمة الأفريقية في نيامي عاصمة النيجر، مع الرئيس التشادي ادريس دبي، لبحث الأوضاع في ليبيا وملف التنسيق بين البلدين لضمان أمن الحدود المشتركة.

وجدد السراج، خلال اللقاء التأكيد على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في دعم السلم والأمن في ليبيا وقدرتها على لعب دور إيجابي لإنهاء الصراع الدائر، وقدم توضيحا للمبادرة التي طرحها في يونيو الماضي والتي تفضي لانتخابات عامة يتفق حولها الليبيون.

من جانبه أكد الرئيس التشادي، حرص بلاده على استقرار ليبيا، وأهمية أن يساهم الاتحاد الأفريقي في وقف الحرب وتحقيق السلام، فالأحداث الراهنة في ليبيا تؤثر سلباً على جيرانها وعلى القارة كلها، مؤكداً على إدانته لاستخدام المرتزقة في الصراع الدائر والتدخلات السلبية لبعض الدول والتي ساهمت من إطالة أمد الأزمة الراهنة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • واضح ان فاسد السراق لا يفهم كلام رئيس تشاد الذكى جدا فهو ينتقده لانه ينتقد استخدام المرتزقة وبالطبع يقصد المعارضة التشادية الذين اعلنوا انهم ضد الجيش الوطنى ومع حكومة الافاق السراق كما انه يدين التدخل السلبى لتركيا وقطر طبعا والمضحك ان السراق لا يمتلك اى قوات له على الحدود مع تشاد كلها تابعة للجيش الوطنى واضح ان السراق غبى منه فيه كل هذا التوبيخ ولا تفهم انه موجه لك شر البلية ما يضحك

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  • الرئيس التشادى مسح بالسراج الارض وهو غبى لا يفهم معنى الكلام مع ببتكلم عربى فبدلا من تبنى كلامه الخايب عن العدوان على طرابلس ادان التدخل السلبى التركى القطرى واستخدام السراق لمرتزقة يا كسوفى اه يا كسوفى من الحمار السراق

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