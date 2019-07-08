فينيسيا بنغازي..من ساحة حرب إلى موضة وأضواء

تقرير|218

يعود شارع فينيسيا التجاري ذائع الصيت بعد سنوات من الحرب شهدتها مدينة بنغازي على مدار أكثر من 3 سنوات وشهدها أكثر هذا الشارع من دمار في محلاته ومبانيه أثناء معارك تحرير المدينة من نير الإرهاب.

عام بعد عام مذ تحرير المدينة وشارع فينيسيا يعود ويتألق أكثر فأكثر كأشهر نماذج ليبيا التجارية مساحة للموضة والأزياء ذات الماركات العالميةالتي تستهوي أكثر شريحة الشباب من الجنسين .

تحول شارع فينسيا في زمن قصير إلى العمار والتنمية مما ساعد في عودة أفضل الماركات العالمية إليه كـ أديداس ونايك و افا و ارسي ار وغيرها من الماركات الدولية.

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