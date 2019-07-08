ندوة في درنة عن المضادات الحيوية

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شهدت المكتبة الطبية في مستشفى الوحدة بمدينة درنة إقامة ندوة علمية توعوية عن الإستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية.

أقيمت الندوة بمبادرة من فريق الصحة المُجتمعية Ecbhfa التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة وبالتعاون مع كلية الطب درنة وأطباء متخصصين واستهدفت طلبة وطالبات الكلية بحضور لفيف من طالبات وطلبة كلية الطب البشري .

ناقشت الندوة وشرحت بشكل تفصيلي سوء استخدام المضادات الحيوية وماينجم عنه من أضرار ومتابعة كيفية معالجة هذا الأمر، وكيف أن مقاومة المضادات الحيوية هي من أكبر المخاطر التي تحيق اليوم بالصحة العالمية والأمن الغذائي والتنمية..ويمكن أن تُلحِق مقاومة المضادات الحيوية الضرر بأي شخص بصرف النظر عن السن وبلد الإقامة.

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