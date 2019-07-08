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ندوة في درنة عن المضادات الحيوية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

شهدت المكتبة الطبية في مستشفى الوحدة بمدينة درنة إقامة ندوة علمية توعوية عن الإستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية.

أقيمت الندوة بمبادرة من فريق الصحة المُجتمعية  Ecbhfa التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة  وبالتعاون مع كلية الطب درنة وأطباء  متخصصين واستهدفت طلبة وطالبات الكلية بحضور لفيف من طالبات وطلبة كلية الطب البشري .

ناقشت الندوة وشرحت بشكل تفصيلي سوء استخدام المضادات الحيوية  وماينجم عنه من أضرار ومتابعة كيفية معالجة هذا الأمر، وكيف أن مقاومة المضادات الحيوية هي من أكبر المخاطر التي تحيق اليوم بالصحة العالمية والأمن الغذائي والتنمية..ويمكن أن تُلحِق مقاومة المضادات الحيوية الضرر بأي شخص بصرف النظر عن السن وبلد الإقامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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