 السراج يطالب الاتحاد الأفريقي بدعم مبادرته لحل الأزمة في ليبيا

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في أعمال القمة الاستثنائية الثانية عشرة لمؤتمر الاتحاد الأفريقي التي عقدت أمس الأحد في نيامي عاصمة النيجر.

وطالب السراج في كلمته بالقمة، الاتحاد الأفريقي بدعم مبادرته السياسية التي تقدم بها في 16 يونيو الماضي للخروج من الأزمة الراهنة في ليبيا.

وقال السراج، «نعول على الدور المهم للاتحاد الأفريقي في الشأن الليبي، وندعوه إلى دعم مبادرتنا للحل السياسي السلمي، ومساعدة الشعب الليبي على المضي قدماً على طريق الأمن والاستقرار والسلام».

وأضاف أننا «مدركون جيدًا بأن لا حل عسكري للصراع في ليبيا، وأنه لا يوجد رابح من الصراع، بل هناك خاسر واحد هو ليبيا».

ولفت إلى أن «الاعتداء على العاصمة تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا وصل إلى أكثر من 1000 شخص بينهم مدنيين، بعد عمليات قصف ممنهج بالطيران والصواريخ والأسلحة الثقيلة لأحياء مكتظة بالسكان، ومرافق ومنشئات مدنية، علاوة على نزوح آلاف العائلات».

وأشار السراج إلى القصف الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، مجددًا مطالبته للاتحاد الإفريقي أن «يصدر عن هذا المؤتمر إدانة واضحة صريحة لهذه الضربة الهمجية المتعمدة، التي تعد جريمة حرب كاملة الأركان، وإرسال لجنة تحقيق بشكل فوري لكشف حقيقة هذا الهجوم والكشف عن مرتكبي جريمة الحرب هذه».

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