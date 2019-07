المتوسط:

أكد آمر غرفة عمليات الجيش بالمنطقة الغربية عبد السلام الحاسي، أن معركة طرابلس لن تتوقف، وإنما ستشهد زخما جديدا خلال الأيام القليلة المقبلة

وأعلن الحاسي، في تصريحات صحفية، عن تحولات ميدانية مهمة ستشهدها المعارك في ظل تنفيذ الخطة التي تم إعدادها للتسريع بحسم المواجهات مع “الجماعات المسلحة.

وقال الحاسي، ” إن الميليشيات المدعومة من تركيا وقطر، والمستندة إلى الإمدادات القادمة من شمال سوريا، أصبحت جسماً غريباً على المجتمع الليبي”

وشدد الحاسي على أن “الجيش” له إمكانيات ضخمة ستفاجئ العدو في محاور القتال، وكل الأولويات والكتائب جاهزة لتنفيذ أوامر القيادة العامة التي قد تصدر في أية لحظة”.

The post «الحاسي»: معركة طرابلس لن تتوقف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية