«أمن طرابلس»: ضبط تشكيل عصابي يمتهن السرقة والسطو المسلح

تمكن مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، من ضبط تشكيل عصابي مسلح يمتهن السرقة بالإكراه والسطو المسلح على المواطنين، حيث سجلت العديد من الجرائم بمراكز الشرطة داخل بلدية حي الأندلس بالعاصمة طرابلس التي ارتكبها هذا التشكيل العصابي، ويذكر بأنه قد تم القبض عليه في مركبة آلية نوع هونداي، داخل بلدية حي الاندلس، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

وتؤكد وزارة الداخلية بأنها لن تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين داخل البلاد، وتثمن الوزارة الجهود التي تبذلها مديرية أمن طرابلس والأجهزة الأمنية الأخرى في بسط الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس.

