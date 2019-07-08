الجيش يأسر أحد أفراد مجموعات الوفاق المسلحة خلال صده هجوم منطقة الأحياء البرية بطرابلس

طرابلس-العنوان

تمكنت القوات المسلحة أمس الأحد، من صد هجوم قامت به مجموعات الوفاق المسلحة على منطقة الأحياء البرية بطرابلس وتمكن خلال الاشتباك الذي استمر لأكثر من 6 ساعات متواصلة من أسر أحد أفراد المجموعات المسلحة.

حيث تمكنت الوحدات العسكرية من أسر “الهادي سالم سعيد العجيلي” وهو فرد من أفراد المجموعات المسلحة، وهو من سكان منطقة الدريبي بطرابلس.

وبحسب المركز الإعلامي للواء 73 مشاة قامت الوحدات العسكرية القتالية التابعة للواء بإمرة اللواء علي القطعاني بالتصدي للهجوم الذي خلف قتلى في صفوف المليشيات تجاوزت الـ 14 قتيلا.

وأوضح المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش بأن الوضع ممتاز والمنطقة مؤمنة بالكامل في ظل وحدات اللواء 73 مشاة الذي يعلن الجاهزية الكاملة والاستعداد لتلقي الأوامر للتحرك المباشر في المهام المنصوص عليها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة.

من جهته أوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة تمكن الجيش من قتل عشرين مسلحا بالإضافة إلى تدمير مدفعي 23 مضاد للطيران وعربات مسلحة على متنها رشاشات.

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