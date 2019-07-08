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الجيش يأسر أحد أفراد مجموعات الوفاق المسلحة خلال صده هجوم منطقة الأحياء البرية بطرابلس

8 يوليو، 2019
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

تمكنت القوات المسلحة أمس الأحد، من صد هجوم قامت به مجموعات الوفاق المسلحة على منطقة الأحياء البرية بطرابلس وتمكن خلال الاشتباك الذي استمر لأكثر من 6 ساعات متواصلة من أسر أحد أفراد المجموعات المسلحة.

حيث تمكنت الوحدات العسكرية من أسر “الهادي سالم سعيد العجيلي” وهو فرد من أفراد المجموعات المسلحة، وهو من سكان منطقة الدريبي بطرابلس.

وبحسب المركز الإعلامي للواء 73 مشاة قامت الوحدات العسكرية القتالية التابعة للواء بإمرة اللواء علي القطعاني بالتصدي للهجوم الذي خلف قتلى في صفوف المليشيات تجاوزت الـ 14 قتيلا.

وأوضح المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش بأن الوضع ممتاز والمنطقة مؤمنة بالكامل في ظل وحدات اللواء 73 مشاة الذي يعلن الجاهزية الكاملة والاستعداد لتلقي الأوامر للتحرك المباشر في المهام المنصوص عليها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة.

من جهته أوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة تمكن الجيش من قتل عشرين مسلحا بالإضافة إلى تدمير مدفعي 23 مضاد للطيران وعربات مسلحة على متنها رشاشات.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • hglukd
    يامعني اسمعني
    الجميع تلاميذ عند المشير فهو ولي الامر الشرعي مثل السيسي في مصر والمشير حفتر في ليبيا
    زيدهم يامشير دمرهم اهلكم ماتخلي منهم احد فان رجالك وجنودك في السلفية ينتظروا منك الكثير
    المشير المشير ياخنازير فجميعا كلكم جنود عند سواء بوخمادة ولا الناضوري ولا الشيخي ولا الورفلي ولا السراج ولا باشاغا ولاي اي حد الجميع في ليبيا جنود عنده
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين . وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء اخوكم حسين الدرسي المرج ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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