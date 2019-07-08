اخبار ليبيا الان

برلماني لـ المتوسط: «السراج» ذهب إلى تركيا ليبحث عن الدعم ليقتل أبناء ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

خاص المتوسط / حنان منير:

انتقد عضو مجلس النواب علي السعيدي زيارة رئيس الوزراء بحكومة الوفاق فائز السراج، إلى تركيا التي وصفها براعية الإرهاب في ليبيا.

وقال السعيدي في تصريح خاص لـ ” المتوسط”، هذه الزيارة رسمتها جماعة الإخوان المسلمين التي وصفها بالمفسدين في ليبيا بعد ما دمر الجيش شبكة الاتصالات الخاصة بطائرات بدون طيار في مطار امعتيقة وكذلك تدمير أغلب طيارات مصراتة التي دمرت الكثير من المنازل والسيارات وقتلت المدنيين، مضيفا أن السراج ذهب لتركيا ليبحث عن الدعم من جديد ليقتل أبناء ليبيا بالمال وبالأيادي التركية لينعم ببقائه في السلطة ولكن الجيش لن ولم يسمح ببقائه في العاصمة وتحكم المليشيات الإرهابية في ثروات الدولة.

وتابع السعيدي في معرض حديثه لنا : “لا توجد عاصمة دولة في العالم يتحكم المتطرفون بها”.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحه قائلا ” السراج أصبح يتصرف من غير عقل ” حسب تصريحه.

The post برلماني لـ المتوسط: «السراج» ذهب إلى تركيا ليبحث عن الدعم ليقتل أبناء ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • فليفرح المليشيات بفائز السراج الذي ضمن لهم أسلحة تركية لدعم شرعيتهم ونموهم وازدياد حدة شوكتهم ، فليفرحوا به فإنه سخي عليهم كريم ، لين الجانب لهم ، فبعد دعم بلغ في مطلعه 2مليار ونصف ، ومعاشات للمقاتلين شهرية بلغت 60 ألف دينار للمقاتل الواحد ، وبعد سعيه الحثيث عبر دورانه في العالم ليبحث لهم عن مساندين هاهو ينجح في شراء شحنة من الأسلحة من حكومة أردوغان الراعي الرسمي للإرهاب والثورات والفوضى في العالم العربي..
    لكن يؤسفنا حقا أن الجيش الليبي الذي يتحرك منذ 5سنوات في ليبيا لتحريرها من الإرهاب والتطرف والمليشيات قد نجح في بنغازي برغم وجود نفس هذا الدعم لجماعات أشد خطرا وبطشا ممن كانوا يقاتلون في أفغانستان ، وأيضا في درنة وفزان وفي موانيء النفط و هاهو الآن في مناطق متفرقة في الغرب الليبي ومن داخل أسوار طرابلس قد أسقط الطائرات برغم الدعم التركي وقصف مراكز السيطرة والتحكم للطائرات التركية برغم الدعم ووجود أتراك مدربين ومحترفين لكن هل سينهي الحشد المليشياوي هذا الجيش الذي يسيطر الآن على الموقف بهذه الأسلحة هذه المرة؟ هذا ما سنعرفه في الأيام القادمة.

    رد