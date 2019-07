خاص المتوسط / حنان منير:

انتقد عضو مجلس النواب علي السعيدي زيارة رئيس الوزراء بحكومة الوفاق فائز السراج، إلى تركيا التي وصفها براعية الإرهاب في ليبيا.

وقال السعيدي في تصريح خاص لـ ” المتوسط”، هذه الزيارة رسمتها جماعة الإخوان المسلمين التي وصفها بالمفسدين في ليبيا بعد ما دمر الجيش شبكة الاتصالات الخاصة بطائرات بدون طيار في مطار امعتيقة وكذلك تدمير أغلب طيارات مصراتة التي دمرت الكثير من المنازل والسيارات وقتلت المدنيين، مضيفا أن السراج ذهب لتركيا ليبحث عن الدعم من جديد ليقتل أبناء ليبيا بالمال وبالأيادي التركية لينعم ببقائه في السلطة ولكن الجيش لن ولم يسمح ببقائه في العاصمة وتحكم المليشيات الإرهابية في ثروات الدولة.

وتابع السعيدي في معرض حديثه لنا : “لا توجد عاصمة دولة في العالم يتحكم المتطرفون بها”.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحه قائلا ” السراج أصبح يتصرف من غير عقل ” حسب تصريحه.

The post برلماني لـ المتوسط: «السراج» ذهب إلى تركيا ليبحث عن الدعم ليقتل أبناء ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية