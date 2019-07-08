“غارديان” تتهم العالم بعد “تاجوراء”: نفاق عال

اتهمت صحيفة “غارديان” البريطانية في عددها الصادر اليوم الإثنين العالم بأنه يمارس نفاقا عالي المستوى بشأن التباكي على المهاجرين غير الشرعيين القتلى الذين قتلوا في غارة طيران على مركز إيواء لهم في منطقة تاجوراء في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، كاشفة الصحيفة أن الأوساط الدولية لديها “تقارير وعلم” أن المهاجرين غير القانونيين في مراكز الإيواء يتعرضون لـ”الإيذاء والاغتصاب والتعذيب والاتجار”، وأن حادث تاجوراء هو حلقة من سلسلة طويلة من معاناة اللاجئين الأفارقة الذين تتقطع بهم السبل قبل الوصول إلى الشواطئ الأوروبية فتجري إعادتهم إلى الشواطئ الليبية، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن أوضاع المهاجرين غير القانونيين في مراكز إيواء في العاصمة طرابلس أصبحت أكثر سوءا، بعد أن دار الصراع العسكري في العاصمة، وأصبح هؤلاء المهاجرون غير القانونيين في وسط بؤر القتال بين الجيش الوطني، وقوات تابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وجماعات مسلحة متحالفة معها عالقين في قلب مناطق القتال المتعددة في العاصمة، الأمر الذي قد يعرضهم لمخاطر أشد في المرحلة المقبلة.

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