قوات خليفة حفتر: اقتربت ساعة الصفر

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي عقده ليلة الأحد 7 جويلية 2019، أن ساعة الصفر بدأت تقترب لـ”تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة”.

وقال المسماري، إنّ المعركة التي يخوضها الجيش الليبي منذ الرابع من أفريل الماضي هي “معركة صبر”، مشيرا إلى أنه “لم يتبقّ لحكومة الوفاق إلا الطائرات بدون طيار بعد القضاء على سلاحها الجوي”.

وأشار إلى أن ليبيا ستكون لها حكومة وحدة وطنية وستجرى فيها الانتخابات عقب “تحرير” طرابلس.

وفي 4 أفريل الماضي، بدأ الجيش الليبي عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدّد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة الليبية.

في المقابل، تستنفر قوات الوفاق منذ ذلك الحين لصد الهجوم، وقد تمكنت في الأيام الأخيرة من السيطرة على مركز القيادة الرئيسية لعمليات قوات حفتر بمدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس).

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