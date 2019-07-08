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قوات خليفة حفتر: اقتربت ساعة الصفر

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / الجريدة التونسية
الجريدة التونسية
مصدر الخبر / الجريدة التونسية

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي عقده ليلة الأحد 7 جويلية 2019، أن ساعة الصفر بدأت تقترب لـ”تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة”.

وقال المسماري، إنّ المعركة التي يخوضها الجيش الليبي منذ الرابع من أفريل الماضي هي “معركة صبر”، مشيرا إلى أنه “لم يتبقّ لحكومة الوفاق إلا الطائرات بدون طيار بعد القضاء على سلاحها الجوي”.

وأشار إلى أن ليبيا ستكون لها حكومة وحدة وطنية وستجرى فيها الانتخابات عقب “تحرير” طرابلس.

وفي 4 أفريل الماضي، بدأ الجيش الليبي عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدّد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة الليبية.

في المقابل، تستنفر قوات الوفاق منذ ذلك الحين لصد الهجوم، وقد تمكنت في الأيام الأخيرة من السيطرة على مركز القيادة الرئيسية لعمليات قوات حفتر بمدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس).

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الجريدة التونسية

الجريدة التونسية

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  • كلام مايتعاودش مرتين ـ بالطيران العسكري
    ق ف ص ة ـ ق ر ط ا ج ـ س و س ة ـ ج ر ج ي س ـ م ن س ت ي ر ـ ج ر ب ة ـ ح م ا م ا ت ـ ج ه ا و ة . ق ي رو ا ن ـ
    أطلقوا طائرة مسيرة التقطت احداثها وضربوا النخيل التراب الليبي .

    الرد …. غير مسموع .

    رد

  • قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر تؤدى مهامهما في تحرير طرابلس من قبضة وليست قوات حفتر والا كان الجيش التونسى هو قوات السبسى والجيش السودانى هو قوات البرهان مع ان الجيش السودانى رفض أوامر البشير الاخوانى المجرم بقتل المتظاهرين حتى لو قتل نصف الشعب واليوم نرى السراق يهرول الى سلطان الإرهاب ليرسل له دواعش وجبهة النصرة من سوريا ليحاربوا الجيش الوطنى ليظل هو وعصابته من الخوان وليس لهم امان وهم اول من يقتلوا من جاء بهم كما حدث مع السادات دعم الجماعات الإسلامية بعد انتفاضة اليسار في يناير 1977فاستولوا على النقابات والاتحاد الطلابية ثم ردوا له الجميل بان اردوه قتيل بخيانة ضباط خوان في عرض عسكرى يوم 6 أكتوبر 1981 ومن يتحالف مع الذئاب سيفترسوه

    رد

  • قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر تؤدى مهامهما في تحرير طرابلس من قبضة المليشيات الاراهبية المحتلة لطرابلس وليست قوات حفتر والا كان الجيش التونسى هو قوات السبسى والجيش السودانى هو قوات البرهان مع ان الجيش السودانى رفض أوامر البشير الاخوانى المجرم بقتل المتظاهرين حتى لو قتل نصف الشعب واليوم نرى السراق يهرول الى سلطان الإرهاب ليرسل له دواعش وجبهة النصرة من سوريا ليحاربوا الجيش الوطنى ليظل هو وعصابته من الخوان وليس لهم امان وهم اول من يقتلوا من جاء بهم كما حدث مع السادات دعم الجماعات الإسلامية بعد انتفاضة اليسار في يناير 1977فاستولوا على النقابات والاتحاد الطلابية ثم ردوا له الجميل بان اردوه قتيل بخيانة ضباط خوان في عرض عسكرى يوم 6 أكتوبر 1981 ومن يتحالف مع الذئاب سيفترسوه

    رد