الحاسي: معركة تحرير طرابلس تتجه نحو تحولات ميدانية مهمة

كشف آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية، اللواء عبد السلام الحاسي، عن أن معركة تحرير طرابلس تتجه نحو تحولات ميدانية مهمة، في ظل الاستعداد لتنفيذ الخطة المعدة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة.

الحاسي أكد في تصريحات صحفية أن معركة طرابلس لن تتوقف، وإنما ستشهد زخما جديدا خلال الأيام القليلة القادمة، للتسريع في حسم المواجهات مع الجماعات المسلحة.

وأوضح الحاسي أن الميليشيات المدعومة من تركيا وقطر، والمستندة إلى الإمدادات القادمة من شمال سوريا، أصبحت جسما غريبا عن المجتمع الليبي، مشددا على أن قوات الجيش قادرة على تحرير وتطهير كامل الأراضي الليبية، واسترجاع سيادة الدولة ومؤسساتها.

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