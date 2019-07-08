مباشرة امتحانات إتمام المرحلة الثّانوية المهنية لمراكز ومدارس الصّم وضعاف السّمع في البيضاء

البيضاء 08 يوليو 2019 (وال)- باشرت الهيئة العامة لصندوق التّضامن الاجتماعي في الحكومة المؤقتة، امتحانات إتمام المرحلة الثانوية المهنية لمراكز ومدارس الصّم وضعاف السمع التابعة للهيئة.

هذا وقد باشر الطّلاب الامتحانات صباح أمس الأحد، من مدن طبرق، البيضاء، بنغازي، إجدابيا، وتقام بنظام تجمع لجميع الطلبة لمدة أسبوع بمركز الجبل لتأهيل وتعليم الصم وضعاف السمع في مدينة البيضاء.

الجدير بالذكر، أن هذه الامتحانات تتزامن مع إقامة امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة، التابعة لوزارة التربية والتعليم (وال- البيضاء) ر ت

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