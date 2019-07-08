أغلب مناطق البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة 

طرابلس-العنوان

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في طرابلس، أن أغلب مناطق ليبيا ستشهد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة.

وأوضحت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن الطقس سيبقى معتدلًا نسبيًا على مناطق الشمال الشرقي.

حيث ستكون السماء صافية في مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول غدًا إلى شرقية ثم جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و41 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا غدًا على أغلب المناطق.

أما في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و35 درجة مئوية، وتصل إلى 39 درجة مئوية على جالو والجغبوب، ثم تسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

وستكون السماء صافية بوجه عام في مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و43 درجة مئوية.

وفي الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية، فشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و42 درجة مئوية.

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