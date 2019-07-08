%36 من العاملين في ليبيا نساء

بلغ إجمالي عدد النساء العاملات في ليبيا داخل وخارج الجهاز الإداري 880 ألف عاملة وفقا لآخر الإحصائيات لعام 2019.

وقال خيرية الحبيب مديرة مكتب تمكين ودعم المرأة في بيان صحفي إن عدد النساء الليبيات العاملات داخل وخارج الجهاز الإداري “القطاعات الخاصة والشركات” المسجلة عن العام 2019 بلغ نحو 880 ألف عاملة بنسبة تتعدى الـ36% من العدد الكلي للعاملين في ليبيا.

وأكدت الحبيب أن النساء العاملات في الجهاز الإداري العام بلغ عددهن حوالي 720 ألف عاملة وهو ما يمثل نسبة 29.61% من العدد الكلي، مشيرة إلى أن العاملات خارج الجهاز الإداري والمتمثلة في الشركات بلغ نحو 150.5 ألف بنسبة تقارب الـ6.40%.

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