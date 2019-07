الكرملين: موسكو تحقق في ملابسات احتجاز مواطنين روسيين في طرابلس

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا تحقق في ملابسات احتجاز مواطنين روسيين على أيدي قوات أمن حكومة الوفاق في طرابلس.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين: “علمنا من التقارير الإعلامية باحتجاز مواطنين روسيين في ليبيا ويجري عبر وزارة الخارجية اتخاذ خطوات ضرورية لتحديد ملابسات هذا الحادث وكشف أسبابه”

وقال مصدر في السفارة الروسية في ليبيا لوكالة “إنترفاكس” إن موسكو وجهت طلبا إلى الخارجية الليبية لتوضيح ملابسات احتجاز المواطنين، مشيرا إلى أن روسيا لا تزال تنتظر الرد.

