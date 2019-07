أعلنت الرئاسة التونسية عن إرسال رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج برقية إلى الرئيس التونسي الباجي السبسي للاطمئنان عليه.

وأوضحت الرئاسة، أن البرقية أعربت عن التمنيات الصادقة له بموفور الصحة والعافية للرئيس التونسي بعد وعكة صحية تعرض لها.

