أكد عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، أنه تم نقل المتهمين بأعمال الحرابة في سبها، إلى سجن قرنادة شرق البلاد.

وأوضح الخيالي، أن “هذا الإجراء جاء بسبب صعوبة إيجاد سجن يحتجز هؤلاء المجرمين بشكل منتظم ومتواصل، حتى تبت المحاكم في قضاياهم”.

وأضاف الجمالي أن “عملية النقل إلى سجن قرنادة ستتبعها عمليات نقل أخرى وبشكل منتظم لكل المجرمين والمشتبه بهم”.

