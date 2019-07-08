المحجوب: معركة طرابلس إقتربت من نهايتها وقوات النخبة تستعد لعملية الحسم

ليبيا – أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر وآمر المركز الإعلامي لغرفة “عمليات الكرامة” على أن قوات النخبة التي أرسلت إلى طرابلس تستعد “لعملية الحسم”.

المحجوب أشار في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك” اليوم الاثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن القوات الخاصة وقوات النخبة التي أرسلت إلى طرابلس الأيام الماضية هي التي تتولى عملية القتال داخل الشوارع ما يعني أن المعركة اقتربت من مرحلة التنفيذ النهائية.

وذكر أن الجيش أصبح أقرب ما يكون إلى عملية التحرير الكاملة وأن الأعداد التي أرسلت إلى الغرب تكفي لتحرير العاصمة مستخدمة الأسلحة الخاصة بالجيش والتي يتم غنمتها خلال المعارك.

أما فيما يتعلق بالظهور الأخير لمجموعة من تنظيم “داعش” الإرهابي “المحظور في روسيا وعدد من دول العالم” أوضح أن الفيديو الذي تم بثه صور منذ فترة وليس حديث وأن السيارات التي ظهرت في الإصدار تم الاستيلاء عليها خلال هجوم لقوات الوفاق في وقت سابق بالجنوب.

وشدد على أن الأعداد التي ظهرت بالفيديو غير موجودة في الوقت الراهن إلا أن توقيت بث الفيديو يتعلق بالمعلومات التي تؤكد نقل عناصر إرهابية من إدلب إلى ليبيا عن طريق تركيا، معتبراً أن الرسالة مفادها اطمئنان العناصر الجديدة التي يتم نقلها حتى تذهب إلى ليبيا بيقين أن التنظيم موجود بالأراضي الليبية.

ولفت المحجوب إلى أن “عناصر تنظيم “داعش” يتم نقلها إلى ليبيا عبر الطائرات المدنية بمطارات الغرب الليبي.