بلومبيرغ: تركيا تدعم الوفاق لإنقاذ مليارات الدولارات وتأمين استثمارتها

كشفت وكالة ”بلومبيرغ“، اليوم الاثنين، أن تركيا تسعى من خلال دعمها لحكومة الوفاق الليبية، إلى إنقاذ مبالغ تقدر بمليارات الدولارات، وكذلك تأمين المزيد من مصادر النفط والغاز في البحر المتوسط، حسب مسؤولين أتراك.

وذكرت الوكالة أن تركيا ألقت بثقلها وعززت دعمها لحكومة الوفاق في طرابلس، التي تخوض مواجهة عسكرية مع الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، للسيطرة على طرابلس وبسط النفوذ الكامل على ليبيا العضو في منظمة ”أوبك“.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين تركيين، لم يتم الكشف عن هويتهما، أن الهدف الرئيس لتركيا من وراء دعم فايز السراج وحكومته في طرابلس يتمثل في ضمان قدرتها على استكمال مشاريع البناء في ليبيا والتي تقدر قيمتها بنحو 18 مليار دولار، والتي كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفق بشأنها مع معمر القذافي.

وأضاف المصدران أن ضمان الاستقرار في طرابلس وتعزيز بقاء حكومة السراج سيجعل من السهل ترسيم الحدود البحرية، ومساعدة تركيا على توسيع مناطقها الاقتصادية الخالصة، وتعزيز منافستها من أجل السيطرة على موارد الطاقة وطرق الإمداد في شرق البحر المتوسط.

وأشارت ”بلومبيرغ“ إلى أن تركيا تتنافس مع قبرص للسيطرة على اكتشافات الطاقة المحتملة في البحر، وتريد أن تكون القناة الرئيسة لإمدادات الغاز الطبيعي من شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى أوروبا.

