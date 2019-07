قيادي بالجيش: القوات الخاصة تتولى عملية القتال في شوارع طرابلس

أكد العميد خالد المحجوب آمر المركز الإعلامي لغرفة “عمليات الكرامة” ، أن “القوات الخاصة وقوات النخبة التي أرسلت إلى طرابلس الأيام الماضية هي التي تتولى عملية القتال داخل الشوارع “.

وأكمل المحجوب، في تصريحات صحفية له، أن الفيديو الذي تم بثه صور منذ فترة وليس حديث وأن السيارات التي ظهرت في الإصدار تم الاستيلاء عليها خلال هجوم لقوات الوفاق في وقت سابق بالجنوب.

وأوضح المحجوب، أن “عناصر تنظيم “داعش” يتم نقلها إلى ليبيا عبر الطائرات المدنية بمطارات الغرب الليبي.

