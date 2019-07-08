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دومة: ارتماء “الرئاسي” في أحضان الميليشيات أمر لا يخفي على حد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد عضو مجلس النواب مصباح دومة، أن ” الحرب ليست على طرابلس بل على المليشيات التي تغطت وتجبرت وعاثت فساد في الأرض ما بين قتل و نهب الأموال العامة وسيطرتها على مصرف ليبيا المركزي وموارد النفط”.

وأكمل دومة، في تصريحات تليفزيونية له، أن ” ارتماء المجلس الرئاسي في أحضان المليشيات بطرابلس أمر لا يخفى على الجميع”.

وأضاف دومة، لسنا ضد الاتفاق السياسي بل ضد سيطرت المليشيات على مقاليد الحكم في طرابلس.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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