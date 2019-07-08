أكد عضو مجلس النواب مصباح دومة، أن ” الحرب ليست على طرابلس بل على المليشيات التي تغطت وتجبرت وعاثت فساد في الأرض ما بين قتل و نهب الأموال العامة وسيطرتها على مصرف ليبيا المركزي وموارد النفط”.
وأكمل دومة، في تصريحات تليفزيونية له، أن ” ارتماء المجلس الرئاسي في أحضان المليشيات بطرابلس أمر لا يخفى على الجميع”.
وأضاف دومة، لسنا ضد الاتفاق السياسي بل ضد سيطرت المليشيات على مقاليد الحكم في طرابلس.
The post دومة: ارتماء “الرئاسي” في أحضان الميليشيات أمر لا يخفي على حد appeared first on صحيفة المتوسط.
أضف تعليقـك