دومة: ارتماء “الرئاسي” في أحضان الميليشيات أمر لا يخفي على حد

أكد عضو مجلس النواب مصباح دومة، أن ” الحرب ليست على طرابلس بل على المليشيات التي تغطت وتجبرت وعاثت فساد في الأرض ما بين قتل و نهب الأموال العامة وسيطرتها على مصرف ليبيا المركزي وموارد النفط”.

وأكمل دومة، في تصريحات تليفزيونية له، أن ” ارتماء المجلس الرئاسي في أحضان المليشيات بطرابلس أمر لا يخفى على الجميع”.

وأضاف دومة، لسنا ضد الاتفاق السياسي بل ضد سيطرت المليشيات على مقاليد الحكم في طرابلس.

