المحجوب: قوات النخبة تستعد لحسم “معركة طرابلس”

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني والمتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب، أن حسم “معركة طرابلس” بات قريبا مع استعداد القوات الخاصة وقوات النخبة للدخول في المعركة.

وقال المحجوب لوكالة “سبوتنيك” الروسية، الاثنين، إن القوات الخاصة وقوات النخبة التي تم إرسالها إلى تخوم طرابلس مؤخرا ستقود المعارك داخل الأحياء والشوارع، مضيفا أن هذه الخطوة تعني قرب تنفيذ “المرحلة النهائية”.

وأشار المحجوب إلى أن أعداد العسكريين الذين أرسلوا إلى طرابلس تكفي لـ”تحريرها”، لافتا إلى الاعتماد على الأسلحة التي يتم غنمها في المعارك.

يشار إلى أن المعارك الدائرة في ضواحي طرابلس منذ أكثر من 3 شهور، أسفرت عن مقتل ألف شخص وإصبة 5 آلاف آخرين، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

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