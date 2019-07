المتوسط:

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش محمد المسماري، أن “المظهر الانهزامي أصبح وضحا على المليشيات والجماعات الارهابية بالمنطقة الغربية”.

وأكمل المسماري، أن “السراج سيمثل أمام المحاكم الجنائية الدولية لجرائمه المالية والإنسانية”.

