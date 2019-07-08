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بعد إلتحاقه “بمجلس المنقطعين”.. أبوزعكوك : مصر ليست وسيط نزيه لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم العضو المقاطع لمجلس النواب وعضو التنظيم العالمي لجماعة الاخوان المسلمين علي أبوزعكوك بأن النواب المنقطعين والمنشقين قد تلقوا مبادرة من جمهورية مصر العربية لحل الازمة الليبية.

أبوزعكوك أوضح في تصريح لقناة ليبيا الاحرار التي تبث من تركيا بأن المبادرة المصرية طرحها سفير مصر لدى ليبيا باتصاله بأحد النواب المنقطعين والمنشقين المجتمعين في طرابلس ، معلناً رفضه للمبادرة المزعومة لأنها لم تقدم من خلال البرلمان المصري لهم ولم تقدم من الحكومة المصرية لحكومة الوفاق .

وأضاف عضو التنظيم العالمي لجماعة الاخوا المسلمين بأنهم رفضوا هذه “المبادرة” شكلاً ومضموناً ، مضيفاً بأن جمهورية مصر ليست وسيط نزيه وأنها الداعم الأول لـ”حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر).

واختتم تصريحات قائلاً :” مصر دعمت حفتر ضد ثوارنا في بنغازي وثوارنا في درنة ودعمته أيضاً في هجومه الغادر على عاصمتنا الابية طرابلس”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • مصر ليست وسيط ياتيس ياغبى مثل كل الخوان مصر شريك للجيش الوطنى فى حربه على الارهاب ولا تحتاح الى موافقة ارهابيين مثلكم فامن ليبيا كما اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى من امن مصر لانها من دول الجوار ولن تفعل مثل الحمار الذى يقود الخوان المفسدين سلطان الدعارة والمزور لمؤهله الجامعى الاسطى ادوغان الذى يحتل ارض سورية وعراقية ويحارب جبوشها الوطنية التابعة لنظم شرعية معترف بها ولكن مصر قلب العرب لا تطمع فى اراضى الاخرين مستغلة ضعفهم بل تساعد جيشها الوطنى فى استعادة السيادة الوطنية التى لا يؤمن بها الخوان المفسدين امثالكم من حثالة الشعب الليبى والعملاء والخونة لتخالف الشر والاجرام القطرى التركى

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