الخرطوش : القوات المسلحة تمكنت من قتل 14 شخصًا من عناصر الوفاق

طرابلس 08 يوليو 2019 (وال) – كشف مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، المنذر الخرطوش، أن الوحدات العسكرية تصدت لهجوم قوات حكومة الوفاق في منطقة الأحياء البرية لأكثر من 6 ساعات متواصلة منذ فجر أمس الأحد.

وأضاف مسؤول المركز الإعلامي أنه “في معركة الأحياء البرية كان هناك عديد من القتلى في صفوف المليشيات المسلحة في طرابلس”، مؤكدًا أن “عدد قتلاهم تتجاوز 14 شخصًا قد تم أسر واحد منهم اسمه الهادي سالم سعيد لعجيلي مواليد 1986 من سكان منطقة الدريبي بطرابلس ويتبع مجموعة عبد الحميد المضغوط”.

وأوضح المسؤول أن “المليشيات المسلحة الإرهابية قامت بالهجوم على نقاط عدة في ظل القوات المسلحة بالأيام الماضية ولم تنجح في بسط سيطرتها على نقطة واحدة، وستشهد الساعات القادمة تغييرا كبيرا في مجريات الحرب بالمناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس”.

الخرطوش أكد على أن “الوضع ممتاز جدا في منطقة الأحياء البرية وهي مؤمنة بالكامل في ظل وحدات اللواء 73 مشاة الذي يعلن الجاهزية الكاملة والاستعداد لتلقي الأوامر للتحرك المباشر في المهام المنصوص عليها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة”.

يشار إلى أن كتائب عسكرية كبيرة تابعة للجيش الوطني الليبي تحركت لأول مرة للمشاركة في عملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الجمعة الماضية إنه قد تحركت كتائب عسكرية ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية، إذ تضم هذه الموجة مجموعة من الكتائب العسكرية تُشارك لأول مرة منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة وكتائب عسكرية أخرى كانت ضمن عمليات تحرير بنغازي ودرنة ولها خبرة كبيرة في التعامل مع الجماعات الإرهابية. (وال – طرابلس) ع ع

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