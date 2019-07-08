“المؤقتة” تعلن انطلاق الانتخابات البلدية

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الاثنين، انطلاق عملية انتخابات المجالس البلدية التابعة لـ”المؤقتة”، بعد تجهيز كل القواعد الأولية والمستندات اللازمة لذلك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الثني عقب اجتماع شهده مقر بلدية بنغازي الجديد بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، واللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات.

وقال الثني إن حكومته اضطرت نتيجة للظروف الراهنة في البلاد إلى تكليف العمداء بتسيير البلديات لحين إجراء الانتخابات.

من جهته قال وزير الحكم المحلي بـ”المؤقتة” عادل الزايدي، إنه تم تحديد المدد الزمنية للبلديات المستهدفة بالانتخابات، مشيرا إلى أن الظروف التي أخرت الانتخابات اضطرتهم إلى اسبتدالها بمجالس تسييرية.

بدوره قال رئيس اللجنة المركزية العليا للانتخابات إن الحكومة تعهدت بتوفير الإمكانيات اللازمة لستهيل إجراءات العملية الانتخابية، مؤكدة انطلاق عمل اللجنة ابتداء من اليوم وفقا للخطط المعدة والإجراءات اللازمة لكل بلدية وأنه سيتم الشروع في انتخاب أول بلدية خلال 90 يوما من تاريخ بدء العمل.

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