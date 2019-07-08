دولة رئيس مجلس الوزراء يفتتح طريق الهواري ويتفقد أعمال الصيانة واستكمال الطرق بمدينة بنغازي

بنغازي 08 يوليو 2019 (وال) – افتتح دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين طريق الهواري الرئيسي بعد صيانته وإقامة الحاجز الإسمنتي الفاصل بين مزدوج الطريقين.

وذلك رفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري وبحضور مدير مكتب المشروعات بلدية بنغازي المهندس أسامة الكزة .

هذا ويشمل مشروع توسعة و تطوير طريق الهواري في الاتجاهين بطول 8 كيلومتر وإزالة طبقة الرصف السابق وإعادة الرصف مع تنفيذ حواجز خرسانية مستمرة علي طول الطريق والتطوير يشمل توسعة الطريق من7 متر إلى 9 متر .

من جانبه، أبدى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة إعجابه بسرعة إنجاز العمل وأصدر تعليماته بشأن استكمال كافة مشروعات طُرق المدينة .

هذا وقام دولته بجولة تفقدية لعدد من مشاريع صيانة ورصف الطرق في المدينة، منها مفترق شارع سوريا مؤكداً على ضرورة الضرب بيد من حديد على أي شخص يحاول عرقلة هذه المشاريع، وذلك بالضغط عليه بقوة القانون حتى يتسنى استكمال هذه المشروعات . (وال – بنغازي) ع ع

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