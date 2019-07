التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بالرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، وذلك على هامش رئاسته لقمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية المصغرة الأولى بنيامي في النيجر.

وناقش اللقاء الملفات الإقليمية، وتم التطرق إلى عدد من القضايا، خاصةً ليبيا، حيث أكد السيسي حرص مصر على وحدة واستقرار ليبيا، ودعمنا الدائم لكافة خطوات التسوية السياسية بالبلاد، وجهود الجيش الوطني في القضاء على الإرهاب.

